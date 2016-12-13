منى المري: تكريم المؤثرين في عالم التواصل ترسيخ لقيم التسامح والسعادة

أكدت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأكثر من 40 شخصية فائزة، يعد ترسيخاً لمفاهيم التسامح والسعادة والقيم الإيجابية في الإمارات والعالم. جاء ذلك خلال مشاركتها في انطلاق قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب اليوم بدبي.

وحول كيفية الإفادة من منصة قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب لترسيخ مفاهيم السعادة والإيجابية والتسامح في المجتمع تقول: "من خلال الحضور المتنوع، فهناك أكثر من 2500 مشارك، وهذا الحضور يغطي كل هذه المفاهيم، ومن خلال تواصل جيل الشباب عبر منصاتهم الاجتماعية مع ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم، ويبثون رسالة واضحة مضمونها العمل، التسامح، السعادة، الفكر، الثقافة... وقد استطعنا جمع هؤلاء الشباب تحت سقف واحد في هذه القمة".

وأضافت: "تشمل أجندة القمة 50 جلسة تتنوع بين دردشات وحلقات تواصل اجتماعية وفعاليات تبرز تأثير الرواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الأهم هو إطلاق مبادرة نادي التواصل الاجتماعي العربي الذي سيتم تأسيسه بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، وسيتعاون مع مؤسسات ومنصات عربية رائدة، وسيتم إنشاء فروع له في بعض الدول العربية، وسيسهم في تعزيز ساحة التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات والعالم العربي، وتقديم محتوى عربي قوي وبعض الخدمات والتأهيل والتدريب".

وبالنسبة إلى تصدر قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب قائمة الوسوم العربية والعالمية في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي، تقول المري: "يعود ذلك إلى الحضور القوي وللشخصيات المشاركة، فهناك أكثر من 100 مليون متابع للحدث في جميع أنحاء العالم، جميعهم يريدون الاطلاع على فعاليات وندوات القمة".