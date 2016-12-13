إخماد حريق في بناية بشارع المطار بأبوظبي

سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي على حريق شب بشقة وانتقل إلى أخرى في بناية مكونة من 5 طوابق في شارع "الشيخ راشد بن سعيد" (المطار)، حيث تم إخلاء جميع سكان البناية، والتعامل مع الحادث الذي أسفر عن إصابة خطرة لشخص و3 إصابات متوسطة.

وأوضح المقدم محمد عبد الجليل الانصاري، مدير عام الدفاع المدني أبوظبي، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، في الساعة الثانية و 12 دقيقة صباح اليوم (الثلاثاء) تحركت فرق من مركز الدفاع المدني "القبيسات" وسيارات الاسعاف، إلى موقع الحريق ، وبإسناد بمركبات من مركز البطين، وباشرت الفرق مهامها في إخلاء شقق المبنى من سكانه، والحيلولة دون امتداد الحريق الى الشقق الاخرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وناشد الانصاري سكان المجمعات والبنايات السكنية، ضرورة التأكد من اشتراطات السلامة والوقاية وتطبيقها، وتوفير معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة.