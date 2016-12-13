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شاب يقتل والده ويلقى جثته من أعلى المنزل بأسوان

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شاب يقتل والده ويلقى جثته من أعلى المنزل بأسوان شاب يقتل والده ويلقى جثته من أعلى المنزل بأسوان

>أسوان – عبد الله صلاح

تلقى العميد عيد عبد الحميد مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغاً من أهالى منطقة المحطة، يفيد بالعثورعلى جثة لرجل أسفل منزله.

وبالعرض على اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، كلف العميد محمود عوض رئيس إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة، وانتقل المقدم هانى أبو علم رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، إلى موقع الجريمة وتبين أن المجنى يدعى "أبوالمجد.ا.م" 50 سنة، يعمل أمين مخازن بالإدارة الصحية بكوم أمبو.

وعقب تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، كشفت تحريات إدارة البحث الجنائى، أن وراء ارتكاب الواقعة نجله "يحيى" 22 سنة، حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية، واعترف الشاب بأن سبب قتله والده، بعدما علم رغبته فى الزواج على والدته.

وأضاف فى اعترافاته، أنه عاد إلى المنزل ليلاً وعندما احتد الكلام مع والده أخذ قطعة خشبية وضربه على رأسه عدة مرات حتى سقط قتيلاً، ثم ألقى بجثته من أمام شرفة المنزل وفر هارباً، فتم التحفظ على المتهم لحين استكمال النيابة التحقيق معه، وتم إيداع جثمان المجنى عليه فى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.

 


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