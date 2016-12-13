مندوبو الجامعة العربية يجتمعون غدا للتحضير للاجتماع الوزارى العربى الأوروبى

كتب مصطفى عنبر

يعقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية غدا، الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا بمقر الأمانة العامة للجامعة للإعداد والتحضير للاجتماع الوزارى العربى ـ الأوروبى المقرر عقده يوم 20 ديسمبر الجارى.

وصرح مصدر دبلوماسى عربى بأن اجتماع الغد، الذى سيعقد برئاسة تونس ، سيتم خلاله تبادل الرؤى حول ملفات التعاون والقضايا الحيوية التى سيتم طرحها على الاجتماع الوزارى المقرر عقده بمقر الجامعة يوم 20 ديسمبر الحالى وذلك فى إطار الحوار الاستراتيجى الذى تم إطلاقه بين الجانبين العربى والأوروبى.

وقال المصدر إن الاجتماع الوزارى سيتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز بشكل خاص على تهديدات الإرهاب والتطرف وكذلك عملية السلام فى الشرق الأوسط وسوريا وليبيا واليمن والعراق واللاجئين بالإضافة إلى قضايا الهجرة خاصة وأن الجانبين يدركان أهمية العمل سويا لمواجهة التحديات المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية مع الترحيب بتوسيع الشراكة العربية الأوروبية باعتبارها استجابة إقليمية ملائمة.

وأشاد المصدر بالتقدم المحرز فى إطار الحوار الاستراتيجى بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى على صعيد التعاون العملى العربى الأوروبى وخاصة فى مجالات الوقاية من الصراعات والإنذار المبكر وإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح. إضافة إلى مجموعة العمل الخاصة بالهجرة .