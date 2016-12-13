وزير الأثار: تطوير هضبة الأهرام تعثر والسياحة دعمتنا لعودته

أكد وزير الأثار خالد عناني، أن مشروع تطوير هضبة الأهرام بدء منذ عام ٢٠٠٩ بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه، وتعثر بعد ٢٠١١؛ لكن العام الحالى بدأ عودة العمل به.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى “السياحة والأثار”، و”الثقافة والإعلام” اليوم الثلاثاء.

وأشار عنانى إلى أن وزارة الدولة للأثار تمويلها ذاتى يعتمد على أعداد السياح، لافتا الى أن الشهر الماضى حققت ٢٥ مليون شهر فى حين أن مصروفات الوزارة والمرتبات تحتاج ٨١ مليون جنيه فى الشهر.

وأوضح أن وزارة السياحة دعمتهم بتوفير ٥٢ مليون لدفع العمل بالمشروع، والذى كانت الدفعة الأولى به تنتهى فى ديسمبر ٢٠١٦ لكن الزيادات الأخيرة فى الأسعار وبخاصة مع الاعتماد على خامات من الخارج رفع الرقم، وإذا توفرت الأموال سيتم تسليم فى الميعاد.