وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر في حوادث مرورية بدبي

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب آخر بإصابات بليغة في حوادث متفرقة وقعت خلال الأيام الماضية. وتفصيلاً قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن الحادث الأول وقع في الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الماضي على شارع داخلي في منطقة القوز الصناعية بالقرب من جراند مول الجديد، حينما تفاجئ سائق دراجة نارية يقودها شخص من الجنسية الأسيوية كانت في مسارها الصحيح بشاحنة دخلت الطريق بشكل عرضي، الأمر الذي أدى اصطدام بها بقوة، ومن شدة الاصطدام توفي سائق الدراجة وشخص كان برفقته من الجنسية الآسيوية بمكان الحادث.

وأشار إلى أن الحادث الثاني وقع في الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الماضي، حيث تعرض شخص من الجنسية الآسيوية لحادث دهس نتيجة عبوره الطريق من المكان غير المخصص للعبور على شارع دبي العين من قبل مركبة كان تسير في مسارها الصحيح، ومن جراء الحادث فارق الحياة متأثرا بإصاباته البليغة.

وأضاف أن الحادث الثالث وقع في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم أمس الاثنين، حينما دهست مركبة من نوع ميني باص شخص كان يعبر الطريق، ومن جراء الحادث أصيب المدهوس بإصابات بليغة.

وقال العميد سيف المزروعي إن الحادث الرابع وقع بمنطقة الراشدية في الشارع المؤدي إلى شارع الرباط، حيث انحرفت شاحنة من نوع خلاط إسمنت من مسارها الصحيح ثم تدهورت خارج الشارع، ولم يسفر الحادث عن أية إصابة.