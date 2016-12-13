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طرق دبي تناشد الجمهور اتباع تعليمات ممشى قناة دبي المائية

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طرق دبي تناشد الجمهور اتباع تعليمات ممشى قناة دبي المائية طرق دبي تناشد الجمهور اتباع تعليمات ممشى قناة دبي المائية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الضوابط والتعليمات الخاصة بممشى قناة دبي المائية، تحقيقاً لغايات الهيئة الاستراتيجية عبر إسعاد الناس، وتحقيق السلامة والاستدامة البيئية.

وقال نبيل محمد صالح مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة إن من أولوياتنا الحفاظ على سلامة مرتادي قناة دبي المائية، كونها أحد أهم المشروعات الحيوية في إمارة دبي، والتي تشكل معلماً عملاقاً يعزز النشاط الاقتصادي والاستثماري والسياحي للإمارة، ويسهم في الحفاظ على الحياة البيئية لخور دبي، الذي يمثل شريان الحياة التجارية والملاحية.

ودعا بدوره الجمهور إلى الالتزام بقائمة التعليمات الخاصة التي تم وضعها في لوحات ارشادية على طول قناة دبي المائية، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وعائلاتهم، ومعايير النظافة العامة للمشى المتمثلة برمي المخلفات في الأماكن المخصصة، إلى جانب عدم استخدام عجلات التزحلق أو الدراجات الهوائية والنارية في الأماكن غير المخصصة لها.

كما نبّه نبيل محمد صالح إلى عدم القفز عن حواجز الممشى، أو اصطحاب الكلاب والحيوانات، وارتداء الملابس المحتشمة، إضافةً إلى عدم إشعال النار سواء بالشواء أو تدخين الشيشة والسجائر، فيما ناشد اصطحاب الأطفال مما هم دون ألـ 12 سنة من قبل ذويهم حفاظاً على سلامتهم.

وأكد بأن مخالفة التعليمات تعرّض مرتكبيها للمسائلة والإجراءات القانونية، كما أنه بإمكان الجمهور التواصل مع الهيئة على الرقم 8009090 للاستفسار عن أي ملاحظة أو اقتراح من شأنه تطوير الممشى بما يتناسب مع توجهات وغايات الهيئة الاستراتيجية.

 

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