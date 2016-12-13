محمد بن راشد يوجّه بتأسيس "نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي"

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس "نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي" ليكون منصة جديدة يمكن من خلال تعظيم دور وإسهام هؤلاء الرواد وتعظيم مشاركتهم في النهوض بالمجتمعات العربية وتعزيز فرص التطوير والتنمية فيها وتحفيز الطاقات المبدعة والخلاقة بين أبنائها وعلى مختلف الأصعدة في ضوء ما يملك هؤلاء الرواد من تأثير عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي يقدر عدد متابعيهم من خلال حساباتهم عليها بالملايين في مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم.

> وخلال الاحتفال الخاص بتكريم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب والذي أقيم اليوم تزامنا مع انطلاق فعاليات الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، بحضور صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، قالت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي في كلمة ألقتها في مستهل حفل التكريم إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجَّه بتأسيس النادي الذي تم إطلاق مقره الرئيس في دبي، موضحة أن فروع النادي الأخرى سيتوالى تأسيسها تباعاً في الدول العربية عبر شراكات مع جهات رائدة في إطار وحدة الهدف نحو زيادة مساحة ونوعية مشاركة الشباب العربي في مسارات التطوير والتنمية في مختلف دول المنطقة.

> إلى ذلك، أكدت رئيسة نادي دبي للصحافة أن تواجد أهم مؤثر في العالم العربي في مقدمة حضور قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب يعتبر مصدر إلهام للقمة والمشاركين فيها، وقالت إن سموه استقطب، برؤيته للمستقبل، وفكره كقائد يشغله دائماً سعادة الناس من حوله، أكثر من 15 مليون متابع من مختلف أنحاء العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي رأى فيها سموه جسوراً تزيد من تقاربه مع الناس وتفاعله معهم بصورة مباشرة.

> وأشارت منى المرّي في كلمتها إلى إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقدرات الشباب وإمكاناتهم وطاقاتهم الإيجابية المبدعة، وقالت إن قناعة سموه بقدرة الشباب على تحمل المسؤولية والمشاركة بجدية في مسيرة البناء كانت سبباً في اختياره لأصغر وزيرة على مستوى العالم ضمن التشكيل الوزاري الأخير، وهي معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

> وأضافت منى المرّي موضحة: "لحسن الحظ، وكما تعلمون، فعالمنا العربي يملك طاقة حيوية لا نظير لها وهي الشباب الذين يمثلون 25% من سكان المنطقة، وتتراوح أعمار 75% منهم بين 18 إلى 24 عاما" مشيرة إلى حقيقة أن أغلب هؤلاء الشباب باتوا يستقون الأخبار والمعلومات وبصفة حصرية في أغلب الأحيان من مصدر واحد وهو وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تمثل لهم بديلا لوسائل الإعلام التقليدية يواكب فكرهم ويلائم الإيقاع السريع لحياتهم.

> وقالت رئيسة اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب مخاطبة الحضور من المؤثرين العرب على شبكات التواصل الاجتماعي: "إن ثقتنا لا حدود لها في قدرتكم أنتم المؤثرين على تقديم أبعاد جديدة مهمة لهذا الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، وتتحملون مسؤولية التغيير الإيجابي للمستقبل عبر هذه الوسائل ليكون شبابنا العربي أكثر تفاؤلاً".

> إلى ذلك، قالت سعادة منى غانم المرّي إن الأعداد الكبيرة التي أقبلت على التسجيل لحضور فعاليات قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب يعكس المكانة المتميزة التي باتت تحظى بها القمة على الرغم من أنها لاتزال في دورتها الثانية، إذ أسست دورة هذا العام على النجاح المتحقق مع الانطلاقة الأولى، موضحة أن الأعداد الراغبة في الحضور والمشاركة فاقت 2500 شخص بما يدلل على ارتفاع مؤشر الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على حياة الأفراد والمجتمعات.

> يُذكر أن الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب تُقام فعالياتها على مدار يومي 13-14 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتتضمن طيفا واسعاً من التجارب المتميزة في عالم التواصل يقدمها نخبة من الرواد العرب من أصحاب الشعبية الكبيرة على منصات التواصل وتناهز أعدادها الملايين، إضافة إلى سلسلة من الفعاليات المصاحبة والتي تتعلق أيضا بأبرز الموضوعات الاجتماعية التي تحظى باهتمام الملايين حول العالم.

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