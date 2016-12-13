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بالفيديو..العجاتي:قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد أسبوعين

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بالفيديو..العجاتي:قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد أسبوعين بالفيديو..العجاتي:قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد أسبوعين

المستشار مجدي العجاتي

قال المستشار مجدي العجاتي – وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إنه سيتم الدعوة لمؤتمر خلال أسبوعين يضم كبار رجال القانون والقضاء في والدول العربية ودول أوربية لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية ييسر عملية التقاضي ويحقق الردع والعدالة الناجزة.

وأوضح العجاتي – في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك عندنا” المذاع على قناة “المحور” صباح اليوم الثلاثاء- أن العمل سيجري الآن من خلال محورين الأول سريع يتعلق بإزالة العقبات أمام القضاء عند الفصل في الدعاوى، وذلك من خلال إزالة القيود في قانون الإجراءات الجنائية والمحور الثاني يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ووضع قانون جديد للمرافعات.

وذكر وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن دستور 2014 حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة في حال الاعتداء على مؤسسات عسكرية، مشيرًا إلى إن القضاء العسكري قضاءً محترمًا ومشروعًا ويطبق الإجراءات الموجودة في القضاء العادي، ولكن بسرعة أكبر.

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