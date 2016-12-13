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الأنبا موسى: الإرهابيون سيتلقون عقابًا إلهيًا لقتلهم شهداء الكنيسة البطرسية

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الأنبا موسى: الإرهابيون سيتلقون عقابًا إلهيًا لقتلهم شهداء الكنيسة البطرسية الأنبا موسى: الإرهابيون سيتلقون عقابًا إلهيًا لقتلهم شهداء الكنيسة البطرسية

قال الأنبا موسى – أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الإرهابيين الذين نفذوا حادث الكنيسة البطرسية سيتلقون عقابا إلهيا جزاء لما اقترفوه.
> وأضاف الأنبا موسى – خلال “صلاة الثالث” على شهداء البطرسية بكنيسة الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية صباح اليوم الثلاثاء – “يتصور الإرهابيون أن قتل هؤلاء الأبرياء يقربهم من الله، والله هو الحق والعدل وليس من العدل أن يقتل الأبرياء، وهذا المجرم الآثم ومن وراؤه سيتلقون عقابا إلهيا لأن الله لا يظلم أحدًا”.
> وتابع موسى أن “الأسر العزيزة التي قدمت هذه الضحايا أقول لهم هنيئا بشهدائهم، ولا شك أنهم في مصاف عليا في السماء وهم شفعاء لنا، فالله يختار الشهداء وهم الآن في الفردوس فرحين بمكانهم”.
> وقال موسى: “نشكر كل المسؤولين بدءا من الرئيس عبد الفتاح الذين قدموا العزاء وحضروا الجنازة.. أحسسنا بدفء المحبة في العالم كله بعد التعاطف معنا في هذا المصاب الجلل”.

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