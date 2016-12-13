الملك سلمان معزيا السيسي :السعودية ستظل واقفه مع مصر ضد من يحاول النيل من أمنها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع صباح الأحد الماضي في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، والذي أودى بحياة 25 شخصا وإصابة عشرات.

> وجدد الملك سلمان في برقيته تأكيد وقوف السعودية مع مصر وشعبها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، معرباً عن إدانته الشديدة للتفجير.

> نص برقية الملك سلمان، كما نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس):

> “علمنا ببالغ الأسى بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب المصري الشقيق من كل سوء ومكروه”.