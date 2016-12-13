جنايات القاهرة تتنحى عن نظر منع 18متهما بـ"صوامع القمح"من التصرف بأموالهم

كتبت ــ ندى سليم

تنحت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، عن النظر فى أمر منع التصرف فى أموال 18 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر، على ذمة القضية رقم 7 لعام 2016، فى الشكوى رقم 293 لعام 2016، القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب فى صوامع القمح، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.

ويضم قرار المنع 18 متهما وهم، "إبراهيم محمد حطب وزوجته وأولاده، ومحمد كامل أبو حشيش وزوجته وأولاده، ورأفت زكى عبد الحفيظ وزوجته واولاده، وعبد الغفار محمد عبد العال السلامونى، وزوجته وأولاده، والباهى منصور خليل هيكل وزوجته وأولاده، ومحمد الظواهرى وزوجته وأولاده، وعبد الجليل غالب وزوجته وأولاده، وعادل فهمى عبد الملك وزوجته وأولاده، وعبد الرازق محمود وزوجته وأولاده، ومحمد مغاورى عباس، ومبروك محمد عمار وزوجته وأولاده، وحسن محمود خليفة وزوجته وأولاده، وشعبان طه السيد وزوجته وأولاده، وعبد الله خضر عرفات وزوجته وأولاده، وشبل عبد الجليل رزق وزوجته وأولاده، ومحمد على عبدالله، وعبد الحكيم عامر محمود، وزوجته وأولاده".

يذكر أن الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، قضت خلال الشهر الماضى، بتأييد قرار النائب العام بمنع تصرف 27 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم على ذمة اتهامها فى قضية فساد صوامع القمح.

وكان القرار السابق يضم قضيتين الأولى برقم 42 لعام 2016 ، تضم 15 متهما بتهمة الاستيلاء على 130 مليون جنيه، وتضم القضية 43 لعام 2016، 12 متهما.