أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كيرى يناقش مع صائب عريقات آخر التطورات نحو تطبيق حل الدولتين

Google+ Print
كيرى يناقش مع صائب عريقات آخر التطورات نحو تطبيق حل الدولتين كيرى يناقش مع صائب عريقات آخر التطورات نحو تطبيق حل الدولتين

>واشنطن (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى اجتماع مع رئيس دائرة المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج، آخر التطورات فى مجال المساعى وأفضل السبل نحو تطبيق حل الدولتين.

وقال المتحدث باسم وزراة الخارجية الأمريكية- فى تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء- أنه تم مناقشة التحديات الإقليمية بما فى ذلك سوريا وليبيا واليمن والحاجة إلى محاربة التطرف، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأفكار البناءة نحو المضى قدما لدعم حل الدولتين.

وأشار إلى التزام الولايات المتحدة بالقضية الفلسطينية، لافتا- فى الوقت ذاته- إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار العمل مع الشركاء الأساسين من أجل التقدم فى تعزيز فرص السلام، ومعارضة كل الجهود التى قد تعرقل هذا الهدف.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365