كيرى يناقش مع صائب عريقات آخر التطورات نحو تطبيق حل الدولتين

واشنطن (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى اجتماع مع رئيس دائرة المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج، آخر التطورات فى مجال المساعى وأفضل السبل نحو تطبيق حل الدولتين.

وقال المتحدث باسم وزراة الخارجية الأمريكية- فى تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء- أنه تم مناقشة التحديات الإقليمية بما فى ذلك سوريا وليبيا واليمن والحاجة إلى محاربة التطرف، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأفكار البناءة نحو المضى قدما لدعم حل الدولتين.

وأشار إلى التزام الولايات المتحدة بالقضية الفلسطينية، لافتا- فى الوقت ذاته- إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار العمل مع الشركاء الأساسين من أجل التقدم فى تعزيز فرص السلام، ومعارضة كل الجهود التى قد تعرقل هذا الهدف.