وزير الداخلية الأوكراني يقدم استقالته ويغادر البلاد

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم وزير الداخلية الأوكراني لاستقالته من منصبه، وأوضحت أن “أرسين أفاكوف” قدم طلب الاستقالة إلى رئيس الحكومة الأوكرانية، فلاديمير جرويسمان، وإنه غادر البلاد بعدما تخلى عن منصبه كوزير داخلية.

ويشار إلى أن “أفاكوف” قرر عدم العودة إلى الوطن لأنه يجد وجوده فى أوكرانيا “غير آمن”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية”.

وقالت قناة “زفيزدا” إن “أفاكوف” يخشى أن يتم كشف جرائم لسرقة المساكن تورط فيها عناصر الشرطة الذين قتلوا فى حادث تبادل إطلاق النار فى ريف العاصمة الأوكرانية كييف وأقدم عناصر الشرطة على إطلاق النار على زملائهم، ظانين أنهم مجرمون.