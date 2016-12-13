أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ترافيس ستورك: لم أتعرض لضغط لوبي شركات الأدوية!

Google+ Print
ترافيس ستورك: لم أتعرض لضغط لوبي شركات الأدوية! ترافيس ستورك: لم أتعرض لضغط لوبي شركات الأدوية!

وجه د.ترافيس ستورك، مقدم البرنامج العالمي الشهير "ذا دكتورز" تحية إلى صحيفة "البيان" لتطرقها إلى موضوع المسؤولية الأخلاقية للإعلام تجاه بث المعلومات الصحية. وقال ستورك الذي شارك في جلسات "قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب" التي انطلقت اليوم في دبي: أشكركم على هذا السؤال المهم، علينا أن نكون واعين للأمر، أنا شخصياً انتبه كثيراً إلى العلاقة مع شركات الأدوية وتأثير المعلن على بعض البرامج التلفزيونية".

وأضاف: "يمكنني التأكيد لك من على هذه المنصة أنني لم أتعرض يوماً لضغوطات من شأنها التأثير علي لاستضافة طبيب أو خبير في برنامجي لديه أجندة تجارية تتعارض مع الرسالة الصحية".

وكان سؤال البيان قد ركّز على حساسية قطاعي الصحة والتعليم في تناولهما من قبل وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون أو الحديثة مثل منصات التواصل الاجتماعي. وقال ستورك الذي يزور دبي للمرة الأولى: "أدعو الجميع إلى الحذر في تلقي المعلومات الصحية، لأنه من المنطقي أن يشعر الإنسان بالقلق إذا كانت هذه المعلومات خاضعة لرعاية تجارية!".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية