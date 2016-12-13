ترافيس ستورك: لم أتعرض لضغط لوبي شركات الأدوية!

وجه د.ترافيس ستورك، مقدم البرنامج العالمي الشهير "ذا دكتورز" تحية إلى صحيفة "البيان" لتطرقها إلى موضوع المسؤولية الأخلاقية للإعلام تجاه بث المعلومات الصحية. وقال ستورك الذي شارك في جلسات "قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب" التي انطلقت اليوم في دبي: أشكركم على هذا السؤال المهم، علينا أن نكون واعين للأمر، أنا شخصياً انتبه كثيراً إلى العلاقة مع شركات الأدوية وتأثير المعلن على بعض البرامج التلفزيونية".

وأضاف: "يمكنني التأكيد لك من على هذه المنصة أنني لم أتعرض يوماً لضغوطات من شأنها التأثير علي لاستضافة طبيب أو خبير في برنامجي لديه أجندة تجارية تتعارض مع الرسالة الصحية".

وكان سؤال البيان قد ركّز على حساسية قطاعي الصحة والتعليم في تناولهما من قبل وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون أو الحديثة مثل منصات التواصل الاجتماعي. وقال ستورك الذي يزور دبي للمرة الأولى: "أدعو الجميع إلى الحذر في تلقي المعلومات الصحية، لأنه من المنطقي أن يشعر الإنسان بالقلق إذا كانت هذه المعلومات خاضعة لرعاية تجارية!".