محمد بن راشد يكرم رواد التواصل الاجتماعي العرب

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،اليوم رواد التواصل الاجتماعي العربي ، وذلك في اول أيام الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي تقام في دبي بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من كبار المؤثرين العرب .

حيث كرم سموه كل من :