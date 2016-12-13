محمد بن راشد يكرم رواد التواصل الاجتماعي العرب

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،اليوم رواد التواصل الاجتماعي العربي ، وذلك في اول أيام الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي تقام في دبي بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من كبار المؤثرين العرب .
حيث كرم سموه كل من :
- الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في فئة القطاع الحكومي
- الإعلامية علا الفارس الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة خدمة المجتمع
- الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الشباب
- الشيخ ماجد الصباح الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة السياح
- الإعلامي ياسر حارب الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة التسامح والإيجابية
- اللاعب ياسر القحطاني الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الرياضة
- الدكتور أنور قرقاش الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة السياسة
- الإعلامي أحمد الشقيري الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الاعلام
- الفنان حسين الجسمي الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الفنون
- الإعلامية علا الفارس الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة خدمة المجتمع
- وائل عتيلي الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة ريادة الأعمال
- الإعلامية نادين هاني الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الاقتصاد
- طارق الحربي الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الترفيه
- طيران الإمارات الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة السياحة
- مؤسسة مسك الخيرية الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة خدمة المجتمع
- وزارة الداخلية الإماراتية الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة القطاع الحكومي
- مؤسسة الملكة رانيا الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة التعليم
- شرطة عُمان السلطانية الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الأمن والسلامة
- قناة سكاي نيوز عربية الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الاعلام
- هيئة كهرباء ومياه دبي الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة البيئة
- مركز المسبار للدراسات والبحوث الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة السياسة
- موقع كووورة الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الرياضة
- مؤسسة ماجد للترفيه الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الترفيه
- موقع عالم التقنية الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة التكنولوجيا
- شركة انغامي الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الفنون
- شركة سوق المال الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الاقتصاد
- اللجنة الوطنية للشباب العماني الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الشباب
- شركة سولت "Salt" الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة القطاع الخاص
- شركة نمشي الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة التسوق
- شبكة الإيجابية نت الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة التسامح والايجابية
- مدونة أراجيك الفائزة بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة المدونات
- موقع كل يوم معلومة طبية الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الصحة
- الإعلامي مصطفى الآغا بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة تصويت الجمهور