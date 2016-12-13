موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية وهطول أمطار غزيرة بمناطق متفرقة

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الاسكندرية، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك فى موجة جديدة من الطقس السيئ.

من جهه أخرى أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، إغلاق الميناء نظرا لسوء الأحوال الجوية، بسبب ارتفاع الأمواج، بما لا يسمح بحركة السفن واللانشات و القاطرات البحرية.

و حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.