عامل يستعين بكهربائى لسرقة خزينة مطعم بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث الشيخ زايد من القبض على عامل وكهربائى لسرقتهما 110 آلاف جنيه من خزينة مطعم، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من مدير مطعم أفاد فيه بتعرض خزينة المطعم للسرقة، حيث كانت تحتوى على مبلغ 110 آلاف جنيه .

وبإجراء التحريات تبين أن عاملا بالمطعم استعان بكهربائى لكسر الخزينة وسرقة محتوياتها وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المسروق فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى، مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.