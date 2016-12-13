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براءة ضابط شرطة من تهمة قتل مواطن عمداً بنجع حمادى

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براءة ضابط شرطة من تهمة قتل مواطن عمداً بنجع حمادى براءة ضابط شرطة من تهمة قتل مواطن عمداً بنجع حمادى

>قنا – هند المغربى

قضت محكمة نجع حمادى، بمحافظة قنا، ببراءة ضابط شرطة من تهمة القتل العمد، لعدم ثبوت الأدلة ضده.

ترجع أحداث القضية إلى 10 ابريل 2014، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادى، بلاغًا بمقتل "هانى.ع.م" عامل، إثر اصابته بطلقات نارية، واتهم أهله مصطفى.ص.ى، نقيب شرطة بقتله، أثناء محاولة القبض عليه.

وأفادت التحريات، أنه أثناء وصول القوة الأمنية إلى مكان أحد المطلوب ضبطهم واحضارهم، على ذمة قضايا، حاول الهرب، وقفز فى الترعة، وعقب تحذيره أكثر من مرة وتسليم نفسه، أطلقت القوة الأمنية أعيرة نارية فى الهواء، وتم انتشال جثة المجنى عليه من داخل الترعة، مصابة بطلقات نارية.

واتهمت أسرة المجنى عليه، ضابط الشرطة بإطلاق النيران عليه، وقتله، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التى أحالتها إلى المحكمة، وقضت بحكمها ببراءة ضابط الشرطة من التهمة المنسوبة إليه.

 


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