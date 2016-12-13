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«يونيسف»: سوء التغذية يقتل طفلًا واحدًا كل 10 دقائق في اليمن

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«يونيسف»: سوء التغذية يقتل طفلًا واحدًا كل 10 دقائق في اليمن «يونيسف»: سوء التغذية يقتل طفلًا واحدًا كل 10 دقائق في اليمن

ارشيفية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن طفلا يمنيا واحدا على الأقل يموت كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية والأمراض، محذرة من أن 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون الى العناية العاجلة.

ويشهد اليمن منذ نحو 20 شهرا نزاعا مسلحا أوقع أكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 الف جريح منذ تدخل التحالف الذى تقوده اواخر مارس 2015، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت اليونيسف فى بيان نشرته اليوم “يموت فى اليمن على الأقل طفل واحد كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الاسهال وسوء التغذية والتهاب الجهاز التنفسي”.

 

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