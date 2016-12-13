مصرع وإصابة 11 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

لقي ٤ اشخاص مصرعهم وأصيب ٧ آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الابراهيمية بمركز ملوي جنوب المنيا أمام قريه حافظ علي الطريق الزراعي.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوصول بلاغ غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سياره ميكروباص كان يستقلها 11 شخصا ما بين قريتي “المحرص وحافظ ” بملوي.

وبالانتقال وبالفحص والمعاينة، تبين انقلاب السيارة ، بسبب السرعة الزائدة انفجر إطارها الأمامي، و الشبورة المائية.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من محمود فتحى محمود ٢٠ سنه طالب، و محمود سيد حامد ٢٢ سنه طالب وجثتين لسيدتين مجولة .

واصابه كلا من: محمد نصر احمد ٣٨ سنه موظف بكهرباء ابو قرقاص، و محمد على محمد ١٨ سنه ، طالب، مقيم بقرية شرموخ، و ناصر محمد اسماعيل، 46 سنه عامل، وعلاء ابو القاسم محمد ٣٠ سنه مقيم بقرية قلندول، وهانى جرجس عجايبي ٣٨ سنه مقيم بمركز ديرمواس.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوي ، ونقل المصابين لمستشفى المنيا الجامعي لتلقيهم العلاج والاسعافات الاولية،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت ازالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور ،واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات .