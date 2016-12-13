وزير التعليم يلتقى مندوبى البنك الدولى لمتابعة خريطة أولويات تطوير التعليم

التقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوفد مندوبى البنك الدولى، استكمالًا لمناقشة خريطة العمل الخاصة بأولويات أجندة تطوير التعليم فى مصر، والمساهمة التى يمكن أن يقدمها البنك الدولى لتحقيق تلك الأولويات.

وأكد الهلالى، فى بيان له ،اليوم، على أن تطوير التعليم يأتى فى مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى دور الهيئات الدولية فى دعم الوزارة والعملية التعليمية بالمدارس، وضرورة الاستعانة بأصحاب الخبرة، والاختصاص سواء على المستوى الدولى أو المحلى.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أهمية الالتزام بالخطط الموضوعة، وضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الأطراف، والحرص على التنسيق والتعاون والتواصل المشترك.

وتم خلال اللقاء بحث أولويات الوزارة فى تطوير التعليم فى مصر، حيث تضمن المكون الأول، القدرة الاستيعابية للفصول، والتى تكمن فى المدارس الحكومية، والذى يستوجب دعم مشروع بناء المدارس؛ مع التركيز على جودة الخدمات التعليمية فى المدارس التى تم إنشاؤها حديثًا، ومراعاة المساحة المتوفرة لكل طالب، وفاعلية الفراغات التعليمية، بما يخدم عمليات التعليم والتعلم، والتفاعل بين المعلمين والطلاب.