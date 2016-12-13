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«الزراعة»: قرارات مجلس إدارة «التعمير» ملزمة للجميع

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«الزراعة»: قرارات مجلس إدارة «التعمير» ملزمة للجميع «الزراعة»: قرارات مجلس إدارة «التعمير» ملزمة للجميع

الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الأراضي

قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذي يتكون من 13 وزيراً هي قرارات ملزمة للجميع، وليس من حق أحد التدخل فيها.
> وأشار عبدالدايم الى أن هناك تعاوناً وثيقاً  بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومجلس إدارة الهيئة مع لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، والتي شكلها الرئيس عبد الفتاح   برئاسة المهندس ابراهيم محلب، لاسترداد أراضي الدولة المستولى عليها، وتحصيل مستحقاتها.
> وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن مجلس إدارة الهيئة كان قد قرر إحالة عدداً من الملفات الهامة الى اللجنة، ومنها تحصيل مستحقات الدولة عن المباني المخالفة المقامة فعلا حتى الآن على أراضي ولاية الهيئة، لإتخاذ ما تراه مناسباً لتحصيل هذه المستحقات، وتحديد قيمتها، وطريقة سدادها، فضلاً عن  المذكرة الخاصة بقواعد وشروط تقنين واضعي اليد، لاتخاذ ماتراه مناسباً للبدء في تقنين اوضاعهم، طبقاً للقواعد والاجراءات القانونية المحددة

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