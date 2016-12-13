«مميش» يحضر التشغيل التجريبي لكوبري الرسوة علي مياه القناة

كتب – جمال نوفل

يشهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التشغيل التجريبي لكوبري الرسوة التي تم الانتهاء منه لربط بورسعيد و بورفؤاد و الذي سيوفر التكدس والوقت للسيارات والمواطنين، ويسهلل من حركة المرور.

و سوف يقوم المسئولين عن الهيئة بتشغيل تجريبي لهدد كبير من السيارات ذهابًا وإيابًا بعد أن تم تمهيد الأرض من بورسعيد و بورفؤاد، علي أن يتم الانتهاء من التشطيبات النهائية قبل 23 ديسمبر، تمهيدًا لافتتاحه، و من المنتظر أن يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتاحه ضمن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.