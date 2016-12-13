وزير الدفاع يلتقى وزير الدولة لشئون المحاربين القدامى الأوغندى

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرايت كانيونتورى رواميراما وزير الدولة لشئون المحاربين القدامى الأوغندى، الذى يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء علاقات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والاستفادة من الخبرات العسكرية المصرية فى تطوير أوجه الرعاية المختلفة والخدمات المقدمة للمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية.

وأكد القائد العام، على عمق الراوبط التاريخية والقواسم المشتركة، التى تجمع شعوب وادى النيل، وحرص مصر على التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء على نحو يلبى المصالح المشتركة لكافة شعوب القارة الأفريقية.

ومن جانبه أشاد وزير الدولة لشئون المحاربين القدامى الأوغندى، بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين فى العديد من المجالات ، معربًا عن دعم بلاده الكامل لمصر ومساعيها الجادة لتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.