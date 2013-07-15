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الحلقة الثالثة من "حائرات": "نسرين" تتمنى العودة إلى منزلها القديم

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الحلقة الثالثة من "حائرات": "نسرين" تتمنى العودة إلى منزلها القديم الحلقة الثالثة من "حائرات": "نسرين" تتمنى العودة إلى منزلها القديم

كتب : فاطمة النشابي منذ 20 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل السوري "حائرات" برصد الأوضاع التي يمر بها المجتمع السوري وآثار الدمار والهدم.

ويبدأ "راغب" في الإعجاب بـ"نورا" ابنة "أم صبحي" التي تعمل لديهم في المنزل، فيما توافق شقيقة "نسرين" على العمل في أحد مكاتب المحاماة وتطلب من شقيقتها الذهاب إلى منزلهما القديم من أجل إحضار بعض الملابس.

ويطلب "جهاد"، أحد العاملين بالمديرية الحكومية، من زميله "وائل" بعض من الأموال حتى يذهب مع صديقته للسهر.

ويقرر "راغب" أن يحضر "موبايل" هدية لـ"نورا" للتعبير عن إعجابه بها، ويطلب من والدته الأموال لذلك.

وتنتهي أحداث الحلقة بتمني كل من "نسرين" وشقيقتها العودة إلى منزلهما القديم مجددا، وانتهاء الأوضاع الصعبة التي يمر بها المجتمع السوري.

جدير بالذكر أن المسلسل يضم نخبة من نجوم الدراما السورية، وفي مقدمتهم أسعد فضة وجهاد سعد ورشيد عساف ونادين خوري وفاديا خطاب وناهد حلبي وجيانا عيد ورندة مرعشلي وفايز قزق وضحى الدبس ولينا دياب وميرنا شلفون ومرح جبر، وآخرين.

وتتناول فكرة المسلسل تجميع أبطال العمل في دائرة حكومية واحدة يعلمون فيها كموظفين، فتخلق المشاكل داخل العمل ليتم نقلها إلى البيوت بعد الانتهاء من الدوام الرسمي.

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