وصول 6500 طن بوتاجاز و 300 سيارة لموانئ السويس

البحر الأحمر - عماد عرفة

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة غزالة وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة.

وأكد المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة NORD Mumbai وعلى متنها 31 ألف و 400 طن ألومنيوم قادمة من البرازيل، والعبارة مسرة وعلى متنها 260 راكبا و15 شاحنة و 9 سيارات، والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة و10 ركاب، كما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 92 شاحنة و 92 راكبا.

بينما شهد الميناء بالأمس السفينة الحرية وعلى متنها 31 شاحنة، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 67 شاحنة و 92 راكبا، فيما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 395 راكبا و 18 سيارة و 16 شاحنة، والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و10 ركاب.

وأوضح ملاك يوسف، أن ميناء نويبع شهد اليوم، استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 426 راكبا و1 تريلا، والعبارة سينا و على متنها 7 براد و11 تريلا و41 سيارة تصدير، كما تغادر العبارة سينا وعلى متنها 31 راكبا و17 براد و 14 تريلا و 13 سيارة إعادة تصدير.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 210 راكب و 22 براد و 12 تريلا و 43 سيارة منهم 40 سيارة تصدير، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 40 راكب و27 براد و 13 تريلا، والعبارة ايلة وعلى متنها 202 راكب وبراد وسيارة و4 باص جيت، والسفينة بريدج وعلى متنها 2 براد و 2 تريلا و513 طرد سمك.

وشهد ميناء الغردقة اليوم استقبال اليخت الإنجليزى Fafy وعلى متنه 3 طاقم قادم من ميناء بورسعيد كما تغادر العبارة لابسبس وعلى متنها 49 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.