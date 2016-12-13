5 معلومات عن مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الثلاثاء 13 / 12 / 2016

كتب أحمد توفيق

تترقب جماهير نادى الزمالك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق مباراة الزمالك وبتروجت بملعب بتروسبورت، ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز. ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبتروجت:

1- الزمالك الأكثر فوزا

يتفوق الزمالك على بتروجت فى المواجهات المباشرة، حيث التقى الفريقان فى 20 مباراة وفاز بـ10 مباريات مقابل 5 انتصارات للفريق البترولى، بينما حسم التعادل مباراة الزمالك وبتروجت 5 مرات.

2- أسامة محمد الأكثر مشاركة

يعد أسامة محمد أكثر اللاعبين مشاركة فى مباراة الزمالك وبتروجت، حيث لعب ظهير أيسر النادى البترولى أمام الأبيض فى 11 مباراة، بينما يعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى القلعة البيضاء مشاركة برصيد 9 مباريات.

3- الزمالك الأكثر تهديفا

يتفوق الزمالك على بتروجت فى عدد الأهداف المسجلة خلال مباريات الفريقين، حيث سجل الأبيض 32 هدفا عن طريق 18 لاعبا، مقابل 23 هدفا للفريق البترولى عن طريق 14 لاعبا.

4- 14 لاعبا شاركوا مع الناديين

لعب 14 لاعبا لصفوف الزمالك وبتروجت عبر مسيرتهم الكروية، يأتى على رأسهم أحمد جعفر وشريف علاء وباسم مرسى ومحمد خليفة ورمزى خالد.

5- بصرى وطولان تولى تدريب الفريقين

تولى الثنائى طه بصرى نجم الزمالك الراحل، وحلمى طولان المدير الفنى الحالى لفريق سموحة، تدريب فريقى الزمالك وبتروجت فى أعوام سابقة.