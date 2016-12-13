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«الأرصاد»: موجة من الطقس السئ تضرب البلاد من مساء الثلاثاء حتى الخميس

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«الأرصاد»: موجة من الطقس السئ تضرب البلاد من مساء الثلاثاء حتى الخميس «الأرصاد»: موجة من الطقس السئ تضرب البلاد من مساء الثلاثاء حتى الخميس

أرشيفية

(أ.ش.أ)

أكد وحيد سعودى المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لطقس غير مستقر، اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

وأوضح سعودي، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، خاصة جهة الغرب عند محافظات الإسكندرية ومطروح والسلوم وشمال الوجه البحرى، تكون متوسطة الشدة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة وشمال ووسط سيناء، صاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط شديد للرياح، خاصة غدًا الأربعاء، مما يزيد من الأحساس بشدة برودة الطقس.

وأكد سعودى، أن موجة الطقس غير المستقر ستؤدى إلى اضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية، خاصة فوق مسطح البحر المتوسط وأيضا إلى انخفاض الرؤية على الطرق.

وأوضح سعودى أن الطقس خلال تلك الفترة بصفة عامة، بارد خلال ساعات النهار، شديد البروده ليلا على كافة الأنحاء.

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