نيابة السويس تضم دفتر أحوال “كلب” نفق الشهيد أحمد حمدى لقضية قاضى الحشيش

قامت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس بتنفيذ قرار محكمة الجنايات بالتحفظ وضم دفتر أحوال نفق الشهيد أحمد حمدى ودفتر أحوال الكلابة بالنفق عن يوم القبض على القاضى السابق طارق محمد زكى وزملائه المتهمين بالقضية رقم 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين.

وكان دفاع المتهم الأول بالقضية القاضى السابق طارق زكى طلب من محكمة الجنايات بالسويس ضم دفتر أحوال الكلابة حتى يتم التأكد أن الكلب المسجل بالقضية والذى قام بالكشف عن وجود المخدرات فى سيارة المتهم كان يعمل يوم القبض على المتهم وقام بأعمال أخرى خاصة بالتفتيش.

وقام المحامين المسئولين عن الدفاع عن المتهم الأول بالقضية خلال الجلسة الماضية يوم 8 ديسمبر بتوجه سؤال لمدرب الكلب البوليسى الذى قام بشم الحشيش داخل سيارة القاضى، بالقول له هل الكلب ممكن أن يصبح مدمن لأنه يداوم على شم مخدرات مثل الهيروين، وجاء رد أسامة محمد مدرب الكلب ” أنا لست طبيب لكى أعرف هل الكلب مدمن أم لا “، وقام دفاع القاضى المتهم بسؤال مدرب الكلب عن طرق تدريب الكلب وأين ينام ومكان نومة فى محاولة للتشكيك فى مصداقية الكلب.