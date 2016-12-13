انطلاق أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب .. تابعونا

انطلقت قبل قليل فعاليات الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من كبار المؤثرين العرب في القمة التي تُعقد على مدى يومين في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، وحضور نخبة من خبراء ورواد التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم.

ويشارك في القمة ما يقارب 54 متحدثاً، حيث يسلطون الضوء على فرص وتحديات توظيف مجالات التواصل الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق صالح المجتمع سواء بالترويج للفكر الإيجابي أو تشجيع أفراده على تطوير محيطهم الاجتماعي إلى الأفضل على كافة الأصعدة.

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