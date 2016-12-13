نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق مع الإرهابيين مساعدى انتحارى "البطرسية"

كتب محمود نصر

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع منفذى الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية والمخططين له والذى راح ضحيته 24 من المواطنين الأبرياء وأوقع إصابات بآخرين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة التحقيق مع كلا من المتهم "رامى محمد عبدالحميد عبدالغنى" مواليد 20/10/1983 المسئول عن إيواء انتحارى العملية محمود شفيق محمد مصطفى وتجهيزه، وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، والمتهم محمد حمدى عبدالحميد عبدالغنى" حلاق " والمسئول عن الدعم اللوجيستى، وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك، و"محسن مصطفى السيد قاسم" مواليد 12/1981 القاهرة، شقيق قيادى التحرك الهارب مهاب، و الذى تولى دور بارز فى نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة فى التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية، والمتهمه"علا حسين محمد على" (مواليد 22/7/1985 القاهرة زوجة المتهم الأول الهارب مهاب مصطفى السيد، والتى تولت الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومساعدة زوجها فى تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية.

وأشارت مصادر إلى أن المتهمين اعترفوا بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة الأسلحة والمفرقعات التي تم ضبطها، والاشتراك ومساعدة الانتحارى محمود شفيق محمد مصطفى وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة.