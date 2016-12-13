مصرع عامل سقط داخل بئر أثناء جمعه للقمامة بقسم أول سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج من انتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا، عقب سقوطه داخل بئر موجودة بأرض فضاء بشارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج أثناء قيامه بجمع القمامة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج، يفيد بسقوط عامل داخل بئر موجود بأرض فضاء دائرة القسم، وتمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشاله.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد أحمد المولد وأشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بسقوط شخص ببئر داخل قطعة أرض فضاء بشارع المحطة دائرة القسم، تبين أن الجثة لأحمد حسنى كمال السيد 13 سنة عامل، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال شقيقه حسن حسنى كمال 28 سنة عامل، قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المتوفى بجمع القمامه تعثرت قدماه وسقط داخل بئر مياه متواجدة بالمكان "غير مستعملة "، مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4675 إدارى القسم.