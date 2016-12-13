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ضبط 10 أطنان دقيق مجهول المصدر بحوزة تاجر مواد غذائية بالمطرية

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ضبط 10 أطنان دقيق مجهول المصدر بحوزة تاجر مواد غذائية بالمطرية ضبط 10 أطنان دقيق مجهول المصدر بحوزة تاجر مواد غذائية بالمطرية

>كتب عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أمين مخزن يتاجر فى المواد الغذائية مجهولة المصدر، حيث تم ضبطه وبحوزته 10 أطنان دقيق مجهول المصدر بدائرة قسم شرطة المطرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة شرطة والتجارة مفادها قيام "عماد.ا" 34 سنة عاما أمين مخزن مواد غذائية كائن- دائرة قسم شرطة المطرية ومقيم دائرة قسم الحدلئق بإدارة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة عن الواقعة، تأكدت صحة المعلومات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث القسم حيث عثر بداخل المخزن على 10 أطنان دقيق مجهول المصدر وغير مصحوبة بأى بيانات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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