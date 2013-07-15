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الحلقة الخامسة من "الكبير أوي": والدة "حزلقوم" تتزوج من سعودي وتدعو ابنها للإقامة معها

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الحلقة الخامسة من "الكبير أوي": والدة "حزلقوم" تتزوج من سعودي وتدعو ابنها للإقامة معها الحلقة الخامسة من "الكبير أوي": والدة "حزلقوم" تتزوج من سعودي وتدعو ابنها للإقامة معها

كتب : سهيلة حامد منذ 10 دقائق

في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الكبير أوي"، واصل "الكبير" وشقيقه "جوني"، رحلة البحث عن مخرج للتخلص من شقيقهما "حزلقوم" الذي يسبب لهم متاعب كثيرة، ولاسيما بعد أن اتهم في قتل "سيد زلطة" ظنًا منه أن "زلطة" يسعى لقتله بسبب الثأر.

وأخفى "الكبير" شقيقه "حزلقوم" في صندوق حتى لا يصل إليه الضابط بعد اتهامه بقتل "زلطة"، لكن "حزلقوم" استطاع الهرب من الصندوق ووصل إلى منزل "الكبير" مرة أخرى.

فيما طمأن الضابط، "الكبير" بأن "زلطة" لم يُطلق عليه الرصاص وأن صوت دوي النار أصابه بالفزع.

واتصلت "ميار"، والدة "حزلقوم"، به وفي إطار كوميدي دار بينهما اتصال هاتفي أكدت له أنها تزوجت من سعودي ودعته للإقامة معه، ووافق "الكبير" و"جوني" على الفور بالذهاب واعتبراها نجدة لهما.

يذكر أن "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وهشام إسماعيل.

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