أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 - 12 - 2016

أسعار الذهب اليوم في مصر مساءً

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، بقيمة جنيهًا واحدًا، خلال ختام تعاملات الإثنين، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 587 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 671 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 503 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 391 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4696 جنيهًا، والأوقية سجلت 1180 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر صباحًا

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء ، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 588 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 672 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 504 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 392 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4704 جنيهًا، والأوقية سجلت 1180 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 648 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار "18" نحو 564 جنيهًا، ووصل سعر عيار "14"، إلى 452 جنيهًا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads