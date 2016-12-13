سلاح الجو الروسى يشن 64 غارة جوية على مواقع داعش بمدينة تدمر

موسكو أ ش أ

شن السلاح الجوى الروسى 64 غارة جوية على مواقع تمركز ومواقع قتالية لتنظيم داعش الإرهابى وتعزيزات كانت متجهة للإرهابيين على تخوم مدينة تدمر السورية، ما أسفر عن تدمير 11 دبابة وعربة مصفحة و31 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة ، والقضاء على زهاء 300 مسلح.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايجور كوناشينكوف ـ فى مؤتمر صحفى نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الإثنين ـ " إن الإرهابيين شنوا على مدى يومين هجمات عدة فى تدمر ، فتمكن الجيش السورى من صد أول هجومين قويين بدعم القوات الجوية الروسية ، فيما شن الطيران الروسى 64 غارة جوية على مواقعهم وتعزيزات قادمة لهم".

وأضاف " لم يكن لمثل هذه المجموعة الكبيرة من قوات الإرهابيين وجود فى محيط المدينة قبل يوم الخميس الماضى، وشدد كوناشينكوف على أن الطيران الروسى لم يوجه أى ضربات إلى الأحياء السكنية فى تدمر ، مضيفا أن الإرهابيين استغلوا هذا الأمر وكثفوا هجماتهم.

ونسب المتحدث باسم الدفاع الروسية هجوم تنظيم داعش على مدينة تدمر بريف حمص لتعليق التحالف الدولى بقيادة واشنطن عملياته فى الرقة حتى الربيع المقبل، واستطرد " من الواضح أن التنظيم تمركز فى محيط تدمر كونهم واثقين من أن الأعمال القتالية فى الرقة لن تستأنف".

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن السلطات السورية تتخذ حاليا كافة الإجراءات لتحرير المدينة فى أقرب وقت.