غدا.. ندوة "مصر المستقبل بين الآمال والطموحات" بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تنظم ندوة بعنوان "مصر المستقبل بين الآمال والطموحات" فى إطار فعاليات الموسم الثقافى لجامعة الزقازيق وتحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة.

وأضاف أن الجامعة تستضيف مدير دار الأوبرا المصرية سابقا ومحافظ الأقصر الأسبق والكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر والفنانة حنان شوقى. مستطردا أن الندوة تعقد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات وذلك يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى.