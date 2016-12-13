الأهلي راحة من التدريبات اليوم.. وتقرير طبى يحذر حجازي

كتب فتحى الشافعى

يحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الثلاثاء، بعد مباراة إنبي أمس بالجولة الـ15للدوري، على يبدأ المارد الأحمر غدا الأربعاء الاستعداد لمباراة المصرى المهمة المُقرر لها الأحد المقبل.

على الصعيد ذاته، حذر تقرير طبى من خطورة التسرّع فى عودة أحمد حجازي مدافع الفريق للمشاركة في المباريات دون العلاج جيداً من الإصابة التى يعانى منها مؤخراً، وهي عبارة عن شد فى العضلة الخلفية، منعته من لقاء إنبي الأخير، وستمنعه كذلك من لقاء المصري، وأوصى التقرير بضرورة علاج اللاعب بشكل جيد حتى لا تتجدد إصابته، خاصة أن حجازى عانى كثيراً قبل مطلع الموسم الحالى من الإصابات.