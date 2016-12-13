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بالفيديو: توم كروز بمواجهة الأميرة الفرعونية في THE MUMMY

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الإثنين 12-12-2016 23:04

بأكثر من 24 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، يواصل التريلر الرسمي الأول لفيلم THE MUMMY ، يبدو أن نجم أفلام الإثارة والحركة توم كروز حجز مقعده ضمن قائمة النجوم الكثر تحقيقا للإيرادات بالعام المقبل 2017، حيث يترقب جمهوره وعشاق أفلام الرعب والخيال عرض الفيلم الذي تم تصويره بالمملكة المغربية.

فيلم THE MUMMY تدور أحداثه حول نيك مورتون الذي يموت في حادث تحطم طائرة، ثم يعود من جديد ليحارب أميرة مصرية قديمة تستيقظ من سباتها بعد دفنها في أعماق الصحراء لآلاف السنوات، وتحمل بداخلها حقد سيدمر البشرية ، وهو من بطولة توم كروز والبطلة انابيل واليس وحائز الأوسكار الممثل راسل كرو و كورتني بي. فانس، وخافيير بوتيت، وصوفيا بويتيللا، وجاك جونسون ومن إخراج ألكس كورتزمان ومن المقرر عرضه يوم 9 يونيو 2017.

يظهر في التريلر توم كروز بدور نيك مع البطلة أنابيل واليس بدور جيني حيث تتعرض الطائرة الحربية التي كانا على متنها برفقة مومياء ملكية لهجوم مفاجئ من عدد كبير جدا من الطيور القاتلة ما تسبب في تدمير قمرة القيادة وإخراج الطائرة من المسار ليجد الممثلان نفسيهما يطيران داخل الطائرة قبل سقوطها.

وبعد الكارثة الجوية وإنقاذ كروز لحياة من معه دون حياته يفيق توم عاريا في غرفة شبيهة بالمشرحة ليجد نفسه وقد تم لفه بكيس شفاف على أساس أنه توفي بالفعل ولا يدرك ماذا الذي حل به وكيفية وصوله إلى المكان، وبعد ذلك يظهر الفيلم مدينة لندن وهي تحت الدمار بعد إجتياح المدينة إثر إستفاقة الأميرة "احمنات" من تحت رمال الصحراء لتحمل معها حقدا كبيرا على مدار التاريخ وتقوم بإرعاب البشر بشكل غير مفهوم أو مفسر أو إمكانية لتحمله.

شاهد التريلر الرسمي الأول للفيلم

 

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سيدتي

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