سلافة معمار وشكران مرتجى "ريا وسكينة" بنسخة معاصرة

دارت عدسة المخرج تامر اسحق يوم الأحد لتصوير مسلسل "وردة وجورية" من كتابة مروان قاووق، وانتاج شركة "غولدن لاين"، ومن بطولة النجمتين سلافة معمار وشكران مرتجى بمشاركة عدد من ابرز الفنّانين السوريين واللبنانيين كسلّوم حدّاد ونادين، ويوسف حدّاد وآية طيبا (من لبنان) إلى جانب طلال مارديني وجلال شمّوط اللذَين افتتحا التصوير.

وتجسّد مرتجى ومعمار دوري الشقيقتين في بطولة العمل الذي يحمل روح "ريّا وسكينة" ولكن بطابع "البيئة الشامية"، وبخطوط درامية وحبكة تبتعد باكراً عن العمل المصري التاريخي الذي قدّم في المسرح وعلى الشاشتين الذهبية والفضية.

وتبدأ وتيرة الأحداث بالتصاعد فتقود الأختين إلى سلسلة من الجرائم، بعيداً عن المواقف الكوميدية التي "قد تمر كموقف حياتي طبيعي" وفق قول مرتجى التي أضافت أن "الفتاتين تتعرضان للتعذيب والظلم ما يشكل عاملاً نفسياً اساسياً في سلوكهما".

وقالت معمار في تصريحات صحافية إن العمل مستوحى من مسرحية "ريا وسكينة"، ولكنه ليس نسخة عنها. هو عمل بيئة اقرب الى الفانتازيا من الواقع، واجتماعي مشوّق ويتضمن في الوقت نفسه مشاهد طريفة بتركيبة متكاملة وجميلة".