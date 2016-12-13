"سيدتي نت" يكشف التفاصيل: هل تعود هنا الزاهد "بصوت جديد" بعد جراحة الأنف؟

منذ سطع نجم الفنانة الشابة هنا الزاهد بسماء دراما رمضان 2016 بعد مشاركتها ببطولة مسلسل الزعيم عادل أمام "مأمون وشركاه"، ولا توجه لها إلا ملاحظة واحدة حول صوتها "المبحوح" وتردد وقتها أنها ترغب بشدة في الخضوع لجراحة لتجميل صوتها ويبدو أنها بدأت الخطوة الأولى، حيث خضعت بالفعل لجراحة على يد طبيب متخصص بمجال الأنف والأذن والحنجرة.

هنا أثارت انتباه كل متابعي مسرحية "أهلا رمضان" للنجم محمد رمضان، طوال الأربعة أسابيع الماضية، بعدما حلت بدلاً منها ممثلة شابة من الكومبارس الصامت، ورفضت وقتها الكشف عن سبب غيابها ولكن علم "سيدتي نت" من داخل كواليس مسرح الهرم، أن هنا حصلت من مخرج العرض على أجازة مرضية لخضوعها لجراحة لإزالة زائدة بالأنف تدعي اللحمية، قد تكون السبب وراء خشونة صوتها والبحة المميزة، وحصلت على وعد بأنها ستحصل على "صوت جديد" بعد انتهاء فترة النقاهة، حيث ستتمكن من التنفس بسهولة والتحكم بمخارج الألفاظ بنعومة، وبعدها ستخضع لتدريبات لإزالة خشونة الأحبال الصوتية.

هنا استغلت فترة النقاهة لدراسة العروض المقدمة لها لخوض منافسات دراما رمضان واستبعدت مبكراً مشاركة النجم أحمد مكي مسلسله الجديد "خلصانة بشياكة"، وتتمنى أن تتلقى دعوة جديدة لمشاركة عادل أمام مسلسل "عفاريت عدلى علام" فهل سيقبلها الجمهور بصوتها الجديد؟