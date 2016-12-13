بالفيديو: إيما واتسون تتخلى عن أسرارها لتوم هانكس في The Circle

وسط مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمولة التي لا تتوقف عن جمع بياناتك والمعلومات الكاملة عن حياتك وطرق تفكيرك .. هل تظن أنك تتمتع بالخصوصية لمجرد أنك تحتفظ بالرقم السري؟، هذا السؤال الصعب يطرحه النجم العالمي توم هانكس في فيلمه الجديد The Circle، على النجمة البريطانية إيما واتسون التي تخضع لأفكاره وتشاركه الحملة للعودة للحياة بعيداً عن شباك مواقع الإنترنت.

الفيلم المقتبس بنفس الإسم عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب ديف إيجرز تم طرح التريلر الرسمي الأول له على الحساب الرسمي للشركة الفرنسية المنتجة EuropaCorp، ويقدم توم هانكس دور محاضر يعرض على الحضور أهمية كشف الأسرار والتخلي عن خصوصية المعلومات لتطوير العالم والوصول للكمال، فهو مؤسس لأكبر شركة تعمل في مجال تكنولوجيا التواصل الاجتماعي على مستوى العالم وتحمل اسم The Circle، فيما تجسد إيما واتسون دور موظفة تتقدم للالتحاق بالشركة وتنبهر برئيسها وأفكاره.

من المقرر أن يطرح الفيلم بدور العرض يوم 28 أبريل المقبل من بطولة توم هانكس وإيما واتسون وكارين جيلان والين وونج وباتون أوزوالت وبيل باكستون ومن سيناريو وإخراج جيمس بونسولدت.