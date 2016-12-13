سيلفي تجمع ماريا كاري وبيونسيه

تواجدت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce في الحفل الغنائي الخاص بالنجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey الذي أقيم أمس الأحد في ولاية نيويورك الأمريكية.

واستغلت بيونسيه، البالغة من العمر 35 عاماً، الحفل لتلتقط سيلفي مع ماريا البالغة من العمر 46 عاماً.

وبدورها نشرت ماريا الصورة عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقتها بتعليق كتبت فيه : "أنا احبها".

يُذكر أن ماريا كاري التي انفصلت عن خطيبها جيمس باكر بعد شجار دار بينهما على متن يخت خاصّ في اليونان، ارتبطت مؤخراً بالراقص الاستعراضي بريان تناكا Bryan Tanaka البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يرافقها في جميع حفلاتها.

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