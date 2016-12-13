كريستيانو رونالدو يحصد جائزة الكرة الذهبية.. اللاعب الأفضل عالمياً

فاز نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم للمرة الرابعة، بعدما حصد لقبي بطولة أوروبا ودوري الأبطال في الـ 2016.

وبهذا الفوز، يكون مهاجم ريال مدريد على مقربة من غريمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي Lionel Messi، لاعب برشلونة، الذي فاز بالجائزة خمس مرات.

يشار الى أن هذه الجائزة تليق بتاريخ كريستيانو، الذي حقق أكثر من 550 هدفاً فى مسيرته الاحترافية، وتخطى حاجز الـ300 هدف مع ريال مدريد.

رونالدو في موقف يثير السخرية

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