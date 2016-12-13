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"سياحة البرلمان": العالم أجمع يعانى من الإرهاب..والسياحة لن تتأثر بالحوادث

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"سياحة البرلمان": العالم أجمع يعانى من الإرهاب..والسياحة لن تتأثر بالحوادث "سياحة البرلمان": العالم أجمع يعانى من الإرهاب..والسياحة لن تتأثر بالحوادث

>كتب رامى سعيد

أكدت النائبة ياسمين أبو طالب أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن العالم أجمع يعانى حاليًا من الإرهاب كتركيا وفرنسا وغيرهما من الدول، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة التى استهدفت كمين الهرم وكنيسة البطرسية لن تؤثر على السياحة.

 

وأوضحت أبو طالب، لـ"اليوم السابع"، أن العالم الخارجى يعى تمامًا أن مؤمنة بشكل جيد، سواء فى المطارات والأماكن السياحية، مشيرة إلى أن امتناع بعض الدول من إرسال وفود لمصر نابع من قرارات سياحة ومصالح متضاربة بين مصر وتلك البلاد.

 

واستنكرت أمين سر لجنة السياحة حادث تفجير الكنيسة البطرسية، لافتة إلى أن المحاولات الانتقامية الأخيرة نابعة من غضب تقبل المصريين للقرارات الاقتصادية الصعبة، وظروف المعيشة لثقتهم فى قيادتهم السياسية.


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