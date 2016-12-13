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قطع العلاقات مع قطر مطلب شعبى.. ومغردو تويتر: "دبانة على الخريطة"

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قطع العلاقات مع قطر مطلب شعبى.. ومغردو تويتر: "دبانة على الخريطة" قطع العلاقات مع قطر مطلب شعبى.. ومغردو تويتر: "دبانة على الخريطة"

>كتب إسلام جمال

طالب مغردو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بضرورة قطع العلاقات الرسمية مع دولة قطر، وذلك بعد بيان وزارة الداخلية الذى أشار إلى تورط قطر فى حادث تفجيرات الكنيسة البطرسية بالعباسية، صباح الأحد الماضى.

 

وصعد هاشتاج بعنوان "قطع العلاقات مع قطر مطلب شعبى"، إلى قمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً عبر موقع التدوينات المصغرة، وقال أشرف فراج أحد المشاركين عبر الهاشتاج: "مش عاوزين علاقات مع كشك سجاير الخليج دويلة الخيمتين ونخلة الراعى الرسمى للإرهاب الإخوانى".

 

فيما وصفت مى نجم، إحدى المغردات عبر الهاشتاج، دولة قطر بأنها "دبانة على الخريطة ومسمية نفسها دولة"، ووجه أمير المصرى رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً: "يا ريس إمتى هناخد موقف ضد النخلتين والخيمة".

 

فيما أكد المشاركون عبر الهاشتاج، أن قطر هى معول الهدم بين الدول العربية، وعبر عن ذلك حساب يحمل اسم "درع الجزائر" بقوله: "لو بحثت فى خلفيات جل مشاكل الدول العربية الأمنية ستجد العنصر الخبيث كمعول الهدم قطر".

 

وكتبت توما على: "فأما الزبد فيذهب جفاء.. ملايينهم اللى بتتصرف لتمويل الإرهاب، مش هتدوم ومبتأثرش فى المصريين".

 

 

 

 

 


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