الجولة الخليجية لخادم الحرمين تعزز علاقات الأخوة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الرقم الأول من جميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية.

واستقبل خادم الحرمين أمس، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.

المملكة تؤكد الالتزام بقرار خفض إنتاج النفط

كما استقبل خادم الحرمين، وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا.

وتم تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام.

وأعرب خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو في الإمارات وقطر والبحرين والكويت على ما لقيه - من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما اتسمت به اللقاءات والمباحثات من تعزيز لعلاقات الأخوة في المجالات كافة؛ كما عبر عن تقديره الكبير لملك البحرين على ما حظي به وقادة دول المجلس وما بذل من جهود خلال انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء نوه بـ"إعلان الصخير" وما أكد عليه من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين التي أقرت في قمة الرياض 2015 لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة. كما رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة الخليجية وبالبيان المشترك لاجتماع قادة دول المجلس مع رئيسة وزراء بريطانيا وإطلاق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. وأبدى المجلس ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك، وأكد التزام المملكة التام بهذا الاتفاق.