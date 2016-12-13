The Clinicians تطبيق إنساني ولد مع ظروف إصابات الحد الجنوبي

واجه أطباء سعوديون نقص الخبرات التخصصية والاستشارية الطبية في مناطق الأطراف بالمملكة بفكرة رائدة، نبعت من ظروف الحرب، وإصابات الجنود بالحد الجنوبي؛ حيث كانوا يؤدون دورهم الإنساني لعلاج المصابين في مستشفيات المنطقة الجنوبية، وتواجههم حالات تحتاج لاستشارات عاجلة لإنقاذ حياة مصاب.

ومن رحم هذه الظروف الصعبة ولد تطبيق إنساني تطوعي حمل اسم The Clinicians، وجاء فوز التطبيق بجائزة الملك خالد في فرع شركاء التنمية بالتصويت من المتابعين والمهتمين بعالم التطبيقات الذكية، ليؤكد نبل هدف هذا التطبيق ودوره في توفير الوقت والجهد ومساعدة مرضى ومصابين محتاجين لكل دقيقة تسهم بعد عناية الله في إنقاذ أرواحهم.

خدم في بدايته 300 حالة واشترك به 2000 طبيب

ثلاثة أطباء سعوديين كانوا وراء هذا التطبيق، وهم كل من الدكتور سامي السلمي استشاري طب الطوارئ ورئيس مركز الإصابات والعناية الحرجة، بمدنية الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، والدكتور خالد الراجحي استشاري طب الطوارئ والعناية المركزة بمدنية الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، والدكتور أحمد الفارس استشاري أمراض وراثية بكلية الطب جامعة القصيم، وكان للاتصالات السعودية حضور مهم في ترجمة الأمل الإنساني للأطباء الثلاثة على أرض الواقع؛ حيث قامت الشركة على تصميم وتطوير التطبيق لكي يوفر وسيلة تواصل مبتكرة بين الأطباء العاملين في المملكة، بهدف تحسين الخدمات الصحية في المناطق الطرفية من المملكة وتسهيل آلية الحصول على استشارة طبية من الطبيب المختص، المتواجد في المستشفيات والعيادات التخصصية الكبرى.

وقد التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد البياري، الأطباء القائمين على هذه المبادرة الإنسانية، وأكد لهم أن الشركة حريصة على تبني ودعم مثل هذه الخطوات الإيجابية المهمة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، وتحرص على أن تسهم في خدمة فئات من المرضى والمصابين، ودور الشركة يتعاظم في هذا الاتجاه عندما يتعلق الأمر بتطويع التقنية والتطورات في عالم الاتصالات العصرية، وهذا التطبيق الإنساني استحق منا الدعم والمساندة كخدمة للوطن والمواطن، وتحقيق حاجة إنسانية لفئات هم محتاجين لتوفير الوقت والجهد بتوظيف وسائل التواصل الحديثة.

الأطباء: لـ STC حضور مهم بترجمة الأمل الإنساني

وقدم للأطباء الشكر على حرصهم واهتمامهم بالتطوع لمتابعة تفعيل التطبيق لإداء دوره، مشدداً أن الشركة ستواصل دعمهم في هذا الاتجاه، وستبحث معهم أفكارا مشابهة تخدم العمل الإنساني لمصلحة المرضى المحتاجين لذلك.

من جهتهم قدم الأطباء الثلاثة السلمي والراجحي والفارس شكرهم للدكتور البياري لدعمه لهم وترحيبهم في STC بالفكرة وتبنيها ودعمها، والحرص على متابعة تطوير التطبيق، وخصوا بالثناء طارق الحزيمي ومصعب بابقي من إدارة القنوات الإلكترونية بقطاع تقنية المعلومات بالشركة، لدورهم في التعاون في شأن التطبيق منذ فكرته، ومتابعة تطويره، وقد وصل عدد الأطباء المنضمين له قرابة ألفي طبيب في فترة بسيطة لم تتجاوز 4 أشهر، وتم مساعدة 300 حالة مرضية، والكثير منهم ومن خلال خدمة التطبيق أستغنى عن السفر للرياض أو غيرها وحصل على استشارة مهمة من طبيب متخصص وأكثر خبرة وهو في مدينته، مع كسب الوقت، فالبعض قد يحتاج لشهور من أجل موعد ومتابعة وتكلفة وجهد وسفر خلاف ذلك من مشقات معروفة في هذا الجانب، وهناك قصص إنسانية وتجارب أكدت الجدوى الكبيرة من هذا التطبيق.

كما أن للأطباء السعوديين خصوصاً دور مهم في تحقيق ثمرة التطبيق بالتفاعل مع طلبات المحتاج من المدن البعيدة والصغيرة؛ حيث تفتح قنوات تواصل ثنائية، أو أكثر أحياناً، ما بين الطبيب الأول الذي واجه الحالة المرضية والاستشاري المتخصص، أو حتى أكثر من استشاري اذا تطلبت الحالة، والتقنية تدعم ذلك بعرض الحالة بالصور والفيديو أو الصوت، وهناك أفكار مستقبلية لتحفيز الأطباء على التطوع والتفاعل مع التطبيق مثل، ومنها احتساب ساعات تعليمية للمشاركين في التطبيق، وكذلك تقديم شهادات شكر لكل المتعاونين مع تفعيل الخدمة الإنسانية لهذا العمل النبيل .

جائزة الملك خالد لـتطبيق The Clinicians

وسوف يتسلم الأطباء جائزة الملك خالد في فرع شركاء التنمية، بعد فوز التطبيق، مساء اليوم الثلاثاء بالرياض، عرفاناً بدوره في خدمة المرضى؛ حيث يمثل قناة مثالية للأطباء العاملين في المملكة، ويتم من خلاله التواصل بين الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في 45 تخصّصا طبيا من أجل الاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات العلمية والعملية حول تشخيص الحالات الطبية في مختلف مناطق المملكة، وحرصت الشركة على دعم مبادرة هذا التطبيق لتميز فكرته الإنسانية، وأهميتها في الوقت الراهن مع انتشار وسائل التواصل الحديثة، والأجهزة الذكية ومختلف تطبيقاتها التي تمس مختلف حياة الناس اليومية، كما تسعى الشركة لتحفيز مثل هذه الأفكار المميزة ودعمها من خلال تبني برامج مجتمعية تواكب التطور التقني وتخدم مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن جائزة الملك خالد تحت مظلة مؤسسة الملك خالد الخيرية، وهي مؤسسة وطنية مستقلة وغير ربحية، وتسعى إلى تنفيذ ‏رؤيتها ‏الإستراتيجية ‏في التنمية الاجتماعية المستدامة وتطوير مفهوم الريادة بالعمل ‏الإنساني ‏والتنموي.

د. أحمد الفارس

د. سامي السلمي

د. خالد الرجحي