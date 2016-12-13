أمير تبوك يحض على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، أمس، على مخططات "مدينة البناء والأثاث والمفروشات"، أحد المشروعات الاستثمارية الجديدة لأمانة المنطقة تبوك بكلفة تتجاوز 150 مليون ريال.

واستمع سموه، من أمين تبوك م. محمد حسني هاشم، لشرح مفصل عن المشروع، الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 169 ألف متر مربع، ومساحة البناء تصل إلى 64 ألف متر مربع، ومساحة الخدمات والشوارع والمواقف تصل إلى 100 ألف متر مربع، ومواقف للسيارات تتسع لـ 1150 سيارة، وصالات عرض يصل عددها لـ 308 صالات عرض، وواجهة تجارية للمشروع بطول 972 مترا طوليا.

وشاهد أمير المنطقة عرضاً مرئياً لمشروع بارك مول الاستثماري الواقع على طريق الملك فيصل، وما يضمه من خدمات ومرافق، حاثاً القطاعات الخدمية بالمنطقة وعلى رأسها أمانة تبوك، على تهيئة البيئة المناسبة لهذه المشروعات الاستثمارية، سواء في مدينة تبوك أو في بقية محافظات المنطقة.

وأشار إلى أن هذه المشاريع الحيوية ستعمل على تشجيع المستثمرين، وخلق فرص جديدة لأبناء المنطقة للعمل بها، متمنيا سموه النجاح والتوفيق لهذه المشروعات.